Гинеколог Голодкова напомнила о важности осмотров для девочек с детства

Акушер-гинеколог Елена Голодкова подчеркнула в беседе с Life.ru , что репродуктивное здоровье женщины начинает формироваться с детства и подросткового возраста. Поэтому профилактические визиты к гинекологу важны даже при отсутствии жалоб.

По словам медика, ранняя диагностика позволяет выявить воспалительные процессы, врожденные и приобретенные аномалии развития половых органов, а также признаки грибковой инфекции или глистной инвазии.

Голодкова предупредила, что современные дети взрослеют раньше предыдущих поколений, и нередко менструации начинаются уже в 10–11 лет. Специалист помогает родителям объяснить ребенку происходящие процессы и правила заботы о здоровье.