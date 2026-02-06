Гинеколог Филатова предостерегла от использования наборов для создания интимных слепков

На маркетплейсах в преддверии Дня всех влюбленных начали активно продавать наборы для создания слепков интимных мест. В комплекте содержится слепочная масса, которую нужно нанести до застывания, а также гипс. Стоимость такого набора варьируется от 5 до 10 тысяч рублей. Гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова рассказала «Москве 24» , что использование таких наборов может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Нанесение на интимное место смеси с непонятным составом представляет собой опасность. Филатова подчеркнула: «Во время подобных экспериментов есть риск занести инфекцию, в результате чего могут появиться гнойные образования».

Кроме того, в этой области много сосудов, а слизистая очень нежная, поэтому высок риск возникновения аллергической реакции на какое-либо вещество в средстве. Это может привести к отеку и даже анафилактическому шоку.

Также врач предупредила, что интимная область имеет определенную pH-среду, которую легко нарушить при нанесении вещества сомнительного качества. В результате женщина может столкнуться с дисбактериозом.