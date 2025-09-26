Гинеколог Ерофеева заявила, что прием обезболивающих во время беременности возможен только по назначению врача

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с радио Sputnik отметила, что самостоятельный прием обезболивающих препаратов беременными женщинами вызывает много вопросов. Первый триместр беременности — наиболее уязвимый период, когда активно формируются органы и системы плода. В это время крайне важно находиться под наблюдением врача и следовать его рекомендациям.

«Прием обезболивающих возможен. Но акушеры-гинекологи очень тщательно подбирают лекарства, когда назначают что-то беременной», — подчеркнула Ерофеева.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что употребление ацетаминофена (парацетамола) во время беременности может повышать риск развития аутизма у детей. Однако, по мнению Ерофеевой, такой риск нельзя экстраполировать на европеоидную расу и Россию. Она отметила, что парацетамол является безопасным препаратом и хорошо изучен.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что на данный момент нет убедительных научных доказательств связи между применением ацетаминофена во время беременности и аутизмом у детей.