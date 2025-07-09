Гинеколог Ерофеева заявила, что на рождаемости в России сказывается низкий уровень репродуктивного здоровья

Только 13% россиянок могут «гарантированно» родить одного ребенка, а троих детей «принесут» не более 10% населения страны. Такими данными поделилась специалист общественного здравоохранения и здоровья Любовь Ерофеева в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Ерофеева подчеркнула, что текущее положение дел обусловлено низким уровнем репродуктивного здоровья молодого поколения и «ограниченным количеством сил» у женщин. Она также отметила, что потребность в наличии супруга постепенно снижается, так как воспитание двух детей без поддержки становится сложной задачей для многих женщин.

«Мне кажется, что нужно заняться здоровьем. У нас молодое поколение не очень здоровое в смысле репродуктивного здоровья. Наверное, только 13% женщин отличаются хорошим крепким здоровьем. Вот эти 13% гарантированно принесут нам точно одного, а, возможно, и двоих детей», — подчеркнула гинеколог.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к 2046 году число женщин репродуктивного возраста в России снизится до 27 миллионов. Сейчас их насчитывается 34 миллиона. Голикова отметила, что страна переживает период, когда активная группа населения в возрасте 20–29 лет составляет 7,18 миллиона человек, и эта цифра возрастет только к 2038 году до 9,28 миллиона.