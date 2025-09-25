Гинеколог Ерофеева рассказала об опасности приема аспирина во время беременности

Врач-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» сообщила о потенциальных рисках приема аспирина во время беременности. По ее словам, аспирин обладает эффектом разжижения крови, что может быть опасно для будущих мам.

Доктор также подчеркнула важность своевременного обращения к врачу при любом недомогании во время беременности.

«Напрямую с доктором мы общаемся даже при температуре 37 градусов, если женщина беременная. А при температуре 38 точно врач должен посетить пациентку на дому», — цитируют Ерофееву «Известия».

Врач-терапевт городской больницы в Черноголовке Кирилл Веретенников добавил, что аспирин и другие противовоспалительные препараты могут стать причиной нарушения сна и бессонницы.