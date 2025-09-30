Гинеколог Ерофеева рассказала о риске гормональной контрацепции для курящих женщин старше 35 лет

Врач акушер-гинеколог и эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в разговоре с РИАМО сообщила о возможных рисках при использовании гормональных контрацептивов. По ее словам, абсолютные противопоказания встречаются нечасто.

«В основном это проблемы со свертываемостью крови или сердечно-сосудистые заболевания», — привел слова специалиста сайт «ФедералПресс».

Гормональные препараты рекомендуются здоровым женщинам репродуктивного возраста для контроля фертильности и предотвращения нежелательной беременности.

Врач обратила внимание на опасность классических комбинированных контрацептивов с эстрогеном для курящих женщин старше 35 лет. В таких случаях предпочтение отдается мини-пили без эстрогена. Также Ерофеева подчеркнула, что спирали могут быть безопасной альтернативой для тех, кому гормональные таблетки не подходят.