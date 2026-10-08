Гинеколог Ерофеева отметила, что женщины больше 25 лет жизни проводят в менопаузе

Женщины в России живут в среднем 77–78 лет, поэтому более 25 лет они находятся в менопаузе. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

В период климакса у женщин возникает ряд дискомфортных ощущений, снижается либидо и появляется потливость, отметила эксперт Ерофеева. Первое время менопауза характеризуется нерегулярной менструацией: выделения могут пропасть на несколько месяцев, а затем внезапно появиться снова. По словам специалиста, начинает колебаться эмоциональная сфера — женщина ощущает утрату и безвозвратный уход молодости, хотя это внутреннее переживание.

Ерофеева добавила, что появляются горячие приливы к лицу, шее и груди, однако окружающие обычно не замечают этого состояния, так как ощущения носят внутренний характер. При этом эксперт подчеркнула, что менопауза «не молодеет».