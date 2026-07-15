Гинеколог Ерофеева объяснила, что ложь на приеме мешает выявлять причины бесплодия и подбирать лечение

В среду, 15 июля, в России отмечают День врача-гинеколога. В честь праздника специалисты призывают пациенток к абсолютной честности во время осмотра. Врач Любовь Ерофеева рассказала Life.ru , почему искажение данных о здоровье может привести к опасным врачебным ошибкам.

По словам специалиста, гинекологу не важны моральные оценки или количество партнеров — эти сведения нужны только для точной диагностики и выбора тактики наблюдения.

Главное правило — никогда не скрывать возраст начала половой жизни. Эта информация помогает оценить риски инфекций (включая вирус папилломы человека) и вовремя определить сроки скрининга на рак шейки матки. Если половая жизнь началась рано, обследования могут потребоваться раньше обычного.

Врач привела пример из практики: пациентка утверждала, что рожала ребенка, но осмотр это опроверг. Позже выяснилось, что женщина его удочерила. Ложь быстро раскрывается при УЗИ и лишь создает неловкость.

Ерофеева подчеркнула, что недостоверные ответы мешают выявлять причины бесплодия и подбирать лечение.

«Гинекологу и юристу нельзя лгать», — резюмировала специалист, добавив, что только правда поможет сохранить женское здоровье.