Гинеколог Ефремова рассказала, что вульвовагинальная атрофия развивается у женщин на фоне снижения уровня эстрогенов

Врач-репродуктолог и акушер-гинеколог Любовь Ефремова рассказала «Газете.Ru» о распространенной проблеме женского здоровья. В ходе беседы она подчеркнула важность осведомленности о заболеваниях, связанных с нарушением слизистой оболочки половых органов.

Одним из распространенных состояний является вульвовагинальная атрофия (ВВА), которая развивается вследствие снижения уровня эстрогенов в женском организме. Причины возникновения ВВА многообразны и включают не только естественные процессы старения, но и длительное употребление препаратов гормональной контрацепции, воспалительные процессы влагалища и расстройства репродуктивной системы.

Ефремова обратила внимание на новое понятие — генитоуринарный лактационный синдром (ГУЛС), характеризующийся появлением неприятных симптомов в интимной зоне у кормящих матерей. Пациентки жалуются на зуд, раздражение и сухость слизистых оболочек, что значительно снижает качество жизни молодой мамы.

Для эффективного лечения гинекологических нарушений рекомендуется своевременное обращение к специалисту, прохождение обследования и соблюдение предписанного курса терапии. Самостоятельное назначение лекарственных препаратов недопустимо, так как может привести к осложнениям и прогрессированию патологического процесса.