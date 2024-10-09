Гинеколог Ефремова: после родов важно избегать психоэмоциональных и физических нагрузок

Гинеколог Елена Ефремова рассказала, как новоиспеченной матери восстановить ресурсы после появления малыша. Беременность и роды дают колоссальную нагрузку на организм, сообщило РИАМО .

Врач посоветовала избегать психоэмоциональных и физических нагрузок. Кроме того, в первые дни необходимо правильно питаться, не забывать про питьевой баланс и соблюдать режим дня.

По словам медика, при растяжении мышц живота лучше исключить упражнения с весом. А при дискомфорте в интимной зоне стоит обратить внимание на тренировки мышц тазового дна, добавил сайт KP.RU.