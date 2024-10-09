Гинеколог Ефремова: после родов важно избегать психоэмоциональных и физических нагрузок
Гинеколог Елена Ефремова рассказала, как новоиспеченной матери восстановить ресурсы после появления малыша. Беременность и роды дают колоссальную нагрузку на организм, сообщило РИАМО.
Врач посоветовала избегать психоэмоциональных и физических нагрузок. Кроме того, в первые дни необходимо правильно питаться, не забывать про питьевой баланс и соблюдать режим дня.
По словам медика, при растяжении мышц живота лучше исключить упражнения с весом. А при дискомфорте в интимной зоне стоит обратить внимание на тренировки мышц тазового дна, добавил сайт KP.RU.
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