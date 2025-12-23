Гинеколог Дорофеева предупредила о смертельной опасности секса при тромбоэмболии легочной артерии

У женщин некоторые заболевания могут протекать бессимптомно, но они представляют серьезную угрозу при определенных условиях, включая интимную близость. Подробнее рассказала гинеколог Антонина Дорофеева в беседе с « Абзацем ».

По словам врача, тромбоэмболия легочной артерии, варикозное расширение вен малого таза и другие диагнозы могут привести к внезапным и опасным для жизни кровотечениям.

«Симптомы развиваются практически мгновенно с возможной потерей сознания — бывает, что врачи просто не успевают спасти [человека]», — заявила специалист.

Она отметила, что внематочная беременность тоже представляет серьезную угрозу для здоровья женщины, поскольку без своевременного медицинского вмешательства состояние организма стремительно ухудшается. Кроме того, миома матки способна вызвать кровотечения, однако смертельные исходы при данном заболевании исключены.