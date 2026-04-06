Гинеколог Давыдова предупредила о недостаточной защите от инфекций при использовании презервативов
Врач — акушер-гинеколог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Мария Давыдова сообщила NEWS.ru, что регулярное медицинское обследование необходимо даже при использовании презервативов. По ее словам, это средство контрацепции не может гарантировать стопроцентной защиты от инфекций, передающихся половым путем.
Давыдова подчеркнула, что барьерная защита снижает риск передачи инфекций, но не обеспечивает абсолютной гарантии. Некоторые возбудители могут передаваться при контакте кожи вне зоны, закрытой презервативом. Кроме того, ошибки в использовании, повреждения и несоблюдение правил хранения могут снизить эффективность презерватива.