Гинеколог Черепанова назвала бесполезным анализ на флору для профилактики

Гинеколог Ольга Черепанова перечислила бесполезные для женщин медицинские обследования. Для подобных процедур нужны показания, отметила эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

Так, проверять гормоны следует только при нарушении менструального цикла, сообщила медик. По ее словам, также не стоит сдавать анализ на флору в качестве профилактики.

«Без симптомов он нужен только перед хирургическими манипуляциями и во время беременности», — пояснила врач.

Специалист также добавила, что нет смысла проверяться на наличие половых инфекций без соответствующих признаков. Исключение — смена полового партнера.