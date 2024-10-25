Гинеколог Черепанова назвала бесполезным анализ на флору для профилактики

Гинеколог Ольга Черепанова перечислила бесполезные для женщин медицинские обследования. Для подобных процедур нужны показания, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Так, проверять гормоны следует только при нарушении менструального цикла, сообщила медик. По ее словам, также не стоит сдавать анализ на флору в качестве профилактики.

«Без симптомов он нужен только перед хирургическими манипуляциями и во время беременности», — пояснила врач.

Специалист также добавила, что нет смысла проверяться на наличие половых инфекций без соответствующих признаков. Исключение — смена полового партнера.

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