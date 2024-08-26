Гинеколог Близнюк рассказала, что презервативы защищают не от всех инфекций

Преподаватель акушерской и гинекологической дисциплины на медицинском факультете Государственного университета просвещения (ГУП) Елена Близнюк рассказала NEWS.ru объяснила, какие инфекции могут передаваться, несмотря на использование презерватива, поскольку их возбудители проникают через кожу и слизистые оболочки. Часто речь идет о микроранках на поверхности кожи.

К примеру, сифилис способен передаваться через поцелуи, а также через предметы личной гигиены или при наличии повреждений на коже. Врач пояснила, что достаточно использовать зубочистку, на которой осталась кровь, и ввести ее под десной, чтобы бактерии проникли в организм.

Кроме того, Близнюк добавила, что презерватив не защитит от генитального герпеса. Вирус вызывает высыпания, которые локализованы в области промежности и половых органах, представленные небольшими пузырьками. Их содержимое, попадая на кожу и слизистые оболочки другого человека, ведет к заражению.

Специалист также отметила, что барьерная контрацепция оказывается неэффективной в случае контакта с вирусом папилломы человека (ВПЧ).