Гинеколог Близнюк, что презерватив не сможет защитить от сифилиса и контагиозного моллюска

Презерватив не обеспечивает защиту от сифилиса и контагиозного моллюска. Эти заболевания могут передаваться через открытые участки кожи и слизистые оболочки, заявила NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, врач акушер-гинеколог Елена Близнюк.

Сифилис проявляется в виде твердых шанкров, которые могут располагаться на различных частях тела: от гениталий до рук и ротовой полости. Заражение происходит при контакте с этими образованиями. Контагиозный моллюск также может поражать области, не закрытые презервативом, например, лобок или промежность.

Кроме того, по словам Близнюк, презерватив не является надежной защитой от генитального герпеса и вируса папилломы человека. Эти заболевания требуют дополнительных мер предосторожности, таких как использование собственных предметов личной гигиены.

Для предотвращения распространения инфекций врач советует не делиться такими вещами, как бритвенный станок, зубная щетка, полотенце и домашняя обувь.