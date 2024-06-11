Гинеколог Близнюк: частое употребление кофе может помешать наступлению беременности
Гинеколог Елена Близнюк назвала популярный напиток, который мешает оплодотворению. Речь идет о кофе, сообщил News.ru.
Врач посоветовала отказаться от данного продукта при планировании беременности.
«Кофеин влияет на активность маточных труб, меняет гормональный фон, препятствует нормальной овуляции», — пояснила эксперт.
По ее словам, ежедневное употребление четырех и более чашек с большой вероятностью помешает зачатию. Также будущим мамам стоит исключить из рациона сладкую газировку, мучные изделия и красное мясо.