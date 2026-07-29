Гинеколог Березина объяснила, чем опасен мокрый купальник

Мокрый купальник сам по себе не вызывает цистит, молочницу или кожную инфекцию, но может создать условия для их развития. Гинеколог Динара Березина посоветовала не сидеть в нем долго и по возможности переодеваться в сухое, сообщает kp.ru .

Березина объяснила, что холод и влага сами по себе не вызывают воспаление придатков или мочевого пузыря. По ее словам, истинная причина таких состояний — инфекция, а мокрый купальник может стать лишь дополнительным фактором риска вместе с плохой гигиеной, несмененным бельем и задержкой мочеиспускания.

Врач отметила, что влажная ткань не заражает напрямую, но создает среду, в которой активнее развиваются условно-патогенные микроорганизмы. Это может привести к опрелостям, фолликулиту, кандидозу и контактному дерматиту. Риск выше, если на коже есть порезы или другие микротравмы.

Березина добавила, что морская вода и вода в бассейне обычно не становятся прямой причиной инфекции. Чаще кожу раздражают соль, хлор, пот и трение ткани. Так называемые пляжные прыщи нередко оказываются потницей или реакцией на солнце и косметику. Если высыпания мокнут, гноятся, болят или сильно зудят, это может говорить о присоединении инфекции.

Говоря о молочнице, врач пояснила, что главная опасность связана с длительной влажностью. Она ослабляет защитный барьер кожи и слизистых, из-за чего грибки Candida активнее размножаются. Жесткого безопасного срока для мокрого купальника нет, поэтому врач советует ориентироваться на комфорт, ополаскиваться после купания и брать с собой сухой комплект.