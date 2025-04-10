Гинеколог Березина: готовиться к появлению малыша нужно не только будущей матери, но и отцу

Гинеколог Динара Березина в беседе с kp.ru объяснила, как маме и папе сделать шаг навстречу здоровому ребенку.

Березина говорит, что готовиться к появлению малыша нужно не только будущей матери, но и отцу. Для этого обоим следует придерживаться здорового образа жизни. Но важно избегать крайностей и относиться к себе без лишней строгости. Главное — систематическое поддержание определенного образа жизни на этапе планирования и беременности.

Будущим родителям необходимо соблюдать несколько правил. Еда должна быть сбалансированной и разнообразной, содержать белки, жиры и углеводы. Желательно заранее сбросить лишний вес, так как он может вызывать проблемы с овуляцией и даже бесплодие, а также осложнения во время беременности и родов. Это касается и будущего отца, потому что лишний вес повышает риск развития мужского бесплодия.

Также важно меньше переживать. Хронический стресс мешает зачатию. Нужно попытаться его минимизировать: овладеть дыхательными практиками, больше гулять, искать положительные эмоции. Примерно за три месяца до зачатия желательно начать принимать витамины и микроэлементы.

Наконец, обоим будущим родителям стоит пройти вакцинацию и проверить свое здоровье, сдав все необходимые анализы и выполнив обследования.