Гинеколог Бережкова рассказала, что готовиться к беременности нужно за три-шесть месяцев

По словам специалиста, оптимально начать подготовку за три-шесть месяцев до предполагаемого зачатия. Доктор посоветовала пройти комплексное медицинское обследование, включающее анализы крови, гормональное тестирование, проверку уровня антител к ряду инфекций, ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез.

«Общий и биохимический анализ крови выявят анемию, воспаления и дефициты витаминов, в том числе железа, витамина D и B12 — важнейших для вынашивания беременности», — отметила врач.

Дополнительно Бережкова рекомендовала отказаться от курения, алкоголя и ограничить употребление кофеина, чтобы снизить риски осложнений во время беременности.