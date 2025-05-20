Гинеколог Бережкова рассказала, что готовиться к беременности нужно за три-шесть месяцев
Акушер-гинеколог Татьяна Бережкова в интервью радио Sputnik подчеркнула важность планирования беременности.
По словам специалиста, оптимально начать подготовку за три-шесть месяцев до предполагаемого зачатия. Доктор посоветовала пройти комплексное медицинское обследование, включающее анализы крови, гормональное тестирование, проверку уровня антител к ряду инфекций, ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез.
«Общий и биохимический анализ крови выявят анемию, воспаления и дефициты витаминов, в том числе железа, витамина D и B12 — важнейших для вынашивания беременности», — отметила врач.
Дополнительно Бережкова рекомендовала отказаться от курения, алкоголя и ограничить употребление кофеина, чтобы снизить риски осложнений во время беременности.