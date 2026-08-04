Гинеколог Бекова перечислила признаки послеродовой депрессии

Акушер-гинеколог Мадина Бекова объяснила, как отличить послеродовую депрессию от кратковременной грусти и когда обращаться за помощью, сообщает Газета.ru .

Послеродовая грусть возникает примерно у 80% женщин из-за резкого снижения уровня эстрогенов и прогестерона. Обычно она проходит самостоятельно за 10-14 дней при минимальной эмоциональной поддержке, рассказала Бекова.

Если тревожность, плаксивость, нарушения сна, чувство несостоятельности и навязчивые страхи навредить себе или ребенку сохраняются дольше двух недель, это может указывать на послеродовую депрессию. Такое состояние требует помощи специалистов, пишет kp.ru.

Врач назвала Эдинбургскую шкалу послеродовой депрессии стандартом первичной диагностики. Ее рекомендуют заполнять на контрольных осмотрах через 2, 4 и 6 недель после родов.

При легкой и умеренной форме применяют когнитивно-поведенческую и интерперсональную психотерапию. При среднетяжелой и тяжелой депрессии назначают лекарства. По словам Бековой, современные препараты совместимы с грудным вскармливанием.