Гинеколог Бахметьева рассказала, что при планировании беременности сдавать анализы должны оба партнера

Подготовка к беременности требует внимательного подхода к здоровью будущей мамы и малыша. Акушер-гинеколог, эндокринолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Мария Бахметьева в беседе с «Известиями» рассказала, какие меры стоит предпринять на этапе планирования.

«В первую очередь стоит пересмотреть образ жизни. Необходимо исключить алкоголь и курение, обеспечить умеренную физическую нагрузку, нормализовать режим сна и бодрствования. Сбалансированный рацион питания также является одним из ключевых моментов», — подчеркнула специалист.

Женщине рекомендуется сдать общеклинические анализы крови, включая общий и биохимический. При признаках анемии следует проверить уровень ферритина, витаминов В9 и В12. Если женщина не помнит, когда вакцинировалась от кори и краснухи, желательно определить уровень антител IgG к этим вирусам.

Также необходимо провести УЗИ органов малого таза и молочных желез, чтобы оценить их состояние и исключить возможные заболевания. Регулярный скрининг рака шейки матки включает онкоцитологическое исследование и ВПЧ-тестирование.

Не стоит забывать о визите к стоматологу: важно санировать ротовую полость до наступления беременности. Оба партнера должны сдать мазок на инфекции, передающиеся половым путем, а также анализ крови на антитела к гепатиту В и С, ВИЧ и сифилис. Определение группы крови и резус-фактора также является ключевым анализом, подытожила доктор.