Гинеколог Арефьева: пристрастие к кофеину у беременных может обернуться выкидышем

Гинеколог Лариса Арефьева перечислила продукты, от которых стоит отказаться при беременности. Врач посоветовала избегать блюд с плесенью, так как они оказывают негативное влияние на печень, сообщил News.ru .

По словам эксперта, чрезмерное потребление кофеина может обернуться выкидышем. Также существует риск родить малыша с недостаточным весом.

«Однако необязательно полностью отказываться от кофеина в кофе и чае — просто ограничьте потребление до 200 миллиграммов в день», — заявила медик.

Она также рекомендовала с осторожностью включать в рацион печень, паштеты и колбасы. Перечисленные продукты содержат большое количество витамина A, переизбыток которого способен спровоцировать врожденные пороки.