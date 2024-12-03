Гинеколог Арефьева: пристрастие к кофеину у беременных может обернуться выкидышем

Гинеколог Лариса Арефьева перечислила продукты, от которых стоит отказаться при беременности. Врач посоветовала избегать блюд с плесенью, так как они оказывают негативное влияние на печень, сообщил News.ru.
По словам эксперта, чрезмерное потребление кофеина может обернуться выкидышем. Также существует риск родить малыша с недостаточным весом.
«Однако необязательно полностью отказываться от кофеина в кофе и чае — просто ограничьте потребление до 200 миллиграммов в день», — заявила медик.
Она также рекомендовала с осторожностью включать в рацион печень, паштеты и колбасы. Перечисленные продукты содержат большое количество витамина A, переизбыток которого способен спровоцировать врожденные пороки.
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