Гинеколог Арефьева предупредила, что употребление некоторых продуктов может повышать риск выкидыша

Гинеколог Лариса Арефьева рассказала NEWS.ru , что употребление некоторых продуктов может повышать риск выкидыша и патологий развития плода. Среди опасных продуктов — мягкие сыры и молочные товары без пастеризации, содержащие листериоз.

По словам врача, будущим мамам не стоит употреблять сырые или недостаточно термически обработанные мясо, рыбу и морепродукты, например, суши с сырым лососем или тартар. Они могут содержать опасные бактерии, вызывающие тяжелые пищевые отравления. «Чрезмерное потребление кофеина может привести к повышенному риску выкидыша и низкому весу ребенка при рождении», — пояснила Арефьева.

Также врач отметила, что опасность представляют продукты с высоким содержанием ртути, которая может скапливаться в большой рыбе, такой как тунец или акула. Необходимо полностью исключить из рациона продукты, пораженные плесенью.

Лариса Арефьева порекомендовала беременным отказаться от печеночного паштета, колбасы, рыбьего жира из печени трески, черного лакричного корня и продуктов на его основе, содержащих глицирризин, который может негативно повлиять на развитие ребенка.