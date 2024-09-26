Гинеколог Антипова объяснила, что у беременных может меняться цвет волос

В организме женщин во время беременности происходит значительная гормональная перестройка, что влияет на их внешний вид. Некоторые матери отмечают изменение цвета волос после родов. Сайт «Страсти» решил выяснить у акушера-гинеколога клиники Remedi Нины Антиповой, что является причиной такой характеристики.

Согласно объяснениям врача, во время беременности гормональные изменения приводят к увеличению выработки меланина, что может привести к потемнению волос. Для некоторых женщин это изменение может стать стойким, однако обычно через несколько месяцев после родов цвет волос восстанавливается. Реже могут наблюдаться иные изменения: волосы становятся светлее, изменяется их текстура — они могут как распрямляться, так и завиваться, а также изменяется их жирность.