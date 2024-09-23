Гигиенист Шевченко рассказал, что жвачка помогает мозгу работать эффективнее

Жевательная резинка оказывает положительное влияние не только на здоровье зубов, но и на память. Об этом Life рассказа доктор медицинских наук, директор Стоматологического колледжа No1 и председатель Профессионального общества гигиенистов стоматологии России Олесь Шевченко.

Данный совет особенно будет полезен для школьников и студентов. По словам врача, учебный процесс и подготовка к экзаменам могут стать серьезным испытанием для молодежи. Однако есть простой и доступный способ повысить эффективность работы мозга — жевательная резинка.

Исследования, проведенные в Австралии, показывают, что она помогает лучше сосредоточиться и положительно влияет на когнитивные функции, не говоря уже о ее пользе для зубов в стрессовые моменты подготовки к экзаменам.