Гигиенист Гришина рассказала, что зубную щетку можно заменить марлей

Если у человека нет зубной щетки, для чистки можно воспользоваться собственным пальцем, обвязанным марлей или бинтом, рассказала гигиенист Инна Гришина в беседе с NEWS.ru .

Хотя данный метод не обеспечит идеального результата, он поможет хоть немного удалить поверхностный налет. Но важно помнить, что перед использованием пасты на пальце необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, например, раствором хлоргексидина или специальным средством для ротовой полости, предостерегла специалист.

Марля или бинт благодаря своей текстуре улучшат эффективность очищения. Врач рекомендовала периодически менять повязку на пальце, используя свежий «абразив», и аккуратно обрабатывать зубы и десны круговыми движениями, завершая процесс чистки, добавила гигиенист.