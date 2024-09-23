Гигиенист Гришина рассказала, что после каждого использования зубной щетки ее следует промывать под водой
Врач-гигиенист Инна Гришина в беседе с изданием NEWS.ru напомнила россиянам, что после каждого использования зубной щетки ее необходимо промывать проточной водой.
Дело в том, что на ворсинках может оставаться как зубная паста, так и остатки пищи. Для большей эффективности стоит использовать мыло.
«Если вы заметили кровь во время чистки зубов, щетку нужно вымыть более тщательно. Для дезинфекции подойдет раствор хлоргексидина», — сказала медик.
Собеседница издания пояснила, что изготовление зубных принадлежностей полностью автоматизировано, то есть к ним не прикасаются без защитных перчаток.
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