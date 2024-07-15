Гигиенист Гильденскиольд: в кондиционерах могут жить бактерии, вызывающие пневмонию

Гигиенист и завкафедрой экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд рассказал о вреде кондиционеров. Там могут жить опасные бактерии, отметил эксперт в беседе с News.ru .

Речь идет о легионеллах, которые способны вызывать пневмонию, пояснил специалист. Чаще всего они появляются в загрязненных и плохо функционирующих системах.

По словам Гильденскиольда, для снижения вероятности заражения необходимо своевременно проводить замену фильтров. Также важно не забывать про чистку кондиционера и влажную уборку в помещении.