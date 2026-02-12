Gesundheitstrend: диетологи рекомендовали при ощущении голода по ночам выпить стакан воды

Ночная тяга к еде может быть вызвана не только физиологическими причинами, но и особенностями работы мозга. Когда префронтальная кора уставшая, она хуже контролирует импульсы, из-за чего возникает желание съесть что-нибудь сладкое или калорийное, сообщил сайт aif.ru со ссылкой на портал Gesundheitstrend.

Специалисты утверждают, что ночные приступы аппетита могут свидетельствовать о нарушении режима и неправильного питания.

«Если организм недополучает важных веществ днем или вы едите слишком мало, то вечером вас накроет внезапный голод», — отмечают диетологи.

Для того, чтобы справиться с этим явлением нужно обеспечить полноценное питание в течение дня. Белки, клетчатка и полезные жиры помогут сохранить чувство сытости до вечера. При ощущении голода можно выпить стакан воды.

Кроме того, чистка зубов после ужина может стать сигналом для мозга о том, что прием пищи на сегодня закончен. В случае сильного голода выбирайте легкие и полезные продукты, такие как орехи или овощные палочки, вместо сладостей.

Диетологи подчеркивают, что соблюдение правильного режима питания и внимание к сигналам организма могут помочь избавиться от ночных походов к холодильнику.