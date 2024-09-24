Герпетолог Черлин предупредил, что от укуса неядовитой змеи может случиться анафилактический шок

Укус неядовитой змеи может вызвать анафилактический шок из-за аллергической реакции на ее слюну, сообщил эксперт-герпетолог Владимир Черлин в беседе с «Газетой.Ru». Он рекомендовал людям с аллергиями принимать антигистаминные средства в случае укуса.
По словам специалиста, мелкие змеи имеют длинные и острые зубы, что может вызвать значительные повреждения кожи и обильное кровотечение. У некоторых людей может быть аллергия на змеиную слюну, это не означает наличие у нее яда, а лишь указывает на индивидуальную реакцию организма. Поэтому в случае укуса людям с предрасположенностью к аллергиям следует быстро принять антигистаминный препарат.
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