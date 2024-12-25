Геронтолог Стражеско: сокращение калорийности пищи может замедлить старение

Геронтолог, заместитель директора по трансляционной медицине Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ирина Стражеско рассказала о влиянии калорийности рациона на старение организма. Об этом написала Мойка78.
Сокращение калорийности пищи может замедлить старение. Контролируемое уменьшение потребления калорий позволяет снизить их поступление, не лишая организм необходимых питательных веществ. Это помогает защитить ДНК и РНК, снижает окислительный стресс и активирует процесс избавления организма от старых клеток.
Стражеско указывает, что ограничение калорийности рациона ведет к нормализации гормонального фона, сокращению жировой массы, наращиванию мышечной массы и улучшению функционирования сердечно-сосудистой системы.
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