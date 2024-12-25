Геронтолог Стражеско: сокращение калорийности пищи может замедлить старение

Геронтолог, заместитель директора по трансляционной медицине Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ирина Стражеско рассказала о влиянии калорийности рациона на старение организма. Об этом написала Мойка78 .

Сокращение калорийности пищи может замедлить старение. Контролируемое уменьшение потребления калорий позволяет снизить их поступление, не лишая организм необходимых питательных веществ. Это помогает защитить ДНК и РНК, снижает окислительный стресс и активирует процесс избавления организма от старых клеток.

Стражеско указывает, что ограничение калорийности рациона ведет к нормализации гормонального фона, сокращению жировой массы, наращиванию мышечной массы и улучшению функционирования сердечно-сосудистой системы.