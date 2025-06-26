Геронтолог Москалев сообщил о влиянии социума на продолжительность жизни

Алексей Москалев, известный геронтолог, директор Института биологии старения ННГУ и член-корреспондент РАН, назвал семь ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на продолжительность жизни человека. Об этом сообщил сайт KP.RU .

В первую очередь эксперт обратил внимание на образ жизни. Он посоветовал принимать пищу в одно и то же время, отказаться от курения, свести к минимуму употребление алкоголя, заниматься спортом, высыпаться и избегать стресса.

«Важна социальная среда в регионе, где живет человек (от этого, в свою очередь, во многом зависит уровень стресса). Также доказано, что люди с более высоким образованием живут дольше», — добавил специалист.

По его словам, на долголетие могут влиять наследственность, экологическая обстановка, уровень дохода и доступ к медицинским услугам.