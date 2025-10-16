Геронтолог Москалев назвал нейровоспаление возможной причиной проблем с памятью

Ведущий российский геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев рассказал сайту KP.RU , что хроническая усталость, плохое настроение и ухудшение памяти могут указывать на нейровоспаление — процесс, ускоряющий старение мозга.

Как пояснил эксперт, микроглия — около 10% клеток головного мозга — выполняет иммунный надзор. Чрезмерная активация микроглии нарушает связи между нейронами, что приводит к проблемам с памятью и вниманием.

По словам медика, постоянное нейровоспаление может вызвать возрастные изменения — от ухудшения концентрации до деменции. Спровоцировать процесс способны инфекции, хронический стресс и болезни, такие как гипертония и атеросклероз.

Чтобы защитить мозг, Москалев посоветовал укреплять иммунитет, своевременно лечить инфекции, избегать стрессов и следить за уровнем сахара и давления.