Геронтолог Грин сообщил, что переход на правильное питание может замедлить старение на 2,4 года

Профессор геронтологии Майкл Грин рассказал в беседе с « Газетой.ru », что изменить биологический возраст к лучшему и замедлить процессы старения можно не только с помощью дорогостоящих процедур и добавок, но и через корректировку образа жизни.

По словам эксперта, регулярные физические упражнения способны снизить биологический возраст на два года всего за несколько месяцев.

Кроме того, переход на здоровое питание, включающее овощи, фрукты и цельные злаки, способствует замедлению старения на 2,4 года. Качественный сон также играет значительную роль, восстанавливая ДНК и регулируя гормональный баланс.

Ученый подчеркнул, что курение и употребление алкоголя ускоряют старение, добавляя четыре-пять лет к возрасту легких. Хронический стресс при работе более 40 часов в неделю тоже негативно влияет на клеточное старение, добавил aif.ru.