Герои советских мультфильмов появятся в детском центре имени Рошаля
Герои Союзмультфильма появятся в Детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске. Они будут отвечать за хорошее настроение маленьких пациентов и помогать им поскорее выздороветь.
«Первый раз именно в этом центре собраны практически все профили медицинской помощи детям», — рассказала главный врач больницы Татьяна Шаповаленко.
Впервые в регионе создадут полноценное отделение детской кардиохирургии, которое возглавит профессор Андрей Свободов.
Больницу оснастили современнейшей техникой и пригласили на работу лучших врачей. В ней появится третья в стране роботизированная операционная, где роботы будут ассистировать врачам.
Но поддерживать тех, кто оказался там на лечении, будут не только физически, но и морально. Родители смогут находиться рядом с детьми 24 часа в сутки, за исключением медицинских процедур. А в игровых комнатах появятся персонажи любимых советских мультфильмов.
«„Союзмультфильм“ знают все. Я знаю „Союзмультфильм“, я выросла на этих мультиках, моя дочь, мой внук» — заявила Шаповаленко.
Узнаваемые герои будут не только на стенах, но и на экранах. Озвучила их блогер Арина Ростовская.
Принимать детей в центре будут не только из Подмосковья, но и со всей страны. Необходимо получить направление из региона, в котором прописан ребенок.