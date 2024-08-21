Герои советских мультфильмов появятся в детском центре имени Рошаля

Герои Союзмультфильма появятся в Детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске. Они будут отвечать за хорошее настроение маленьких пациентов и помогать им поскорее выздороветь.

«Первый раз именно в этом центре собраны практически все профили медицинской помощи детям», — рассказала главный врач больницы Татьяна Шаповаленко.

Впервые в регионе создадут полноценное отделение детской кардиохирургии, которое возглавит профессор Андрей Свободов.

Больницу оснастили современнейшей техникой и пригласили на работу лучших врачей. В ней появится третья в стране роботизированная операционная, где роботы будут ассистировать врачам.

Но поддерживать тех, кто оказался там на лечении, будут не только физически, но и морально. Родители смогут находиться рядом с детьми 24 часа в сутки, за исключением медицинских процедур. А в игровых комнатах появятся персонажи любимых советских мультфильмов.

«„Союзмультфильм“ знают все. Я знаю „Союзмультфильм“, я выросла на этих мультиках, моя дочь, мой внук» — заявила Шаповаленко.

Узнаваемые герои будут не только на стенах, но и на экранах. Озвучила их блогер Арина Ростовская.

Принимать детей в центре будут не только из Подмосковья, но и со всей страны. Необходимо получить направление из региона, в котором прописан ребенок.