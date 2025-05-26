Гериатр Ткачева назвала спорт и социальную активность профилактикой старения

Ольга Ткачева, главный внештатный гериатр Минздрава России и директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, рассказала о методах профилактики старения в беседе с РИА «Новости» .

По словам эксперта, замедлить соответствующие процессы можно с помощью комплексного подхода. Важную роль играют регулярная физическая активность, правильное питание, вакцинация, полноценный сон и когнитивные нагрузки.

«Профилактика старения — это, прежде всего, регулярная физическая активность — ходьба, гимнастика, йога», — заявила медик.

Она также посоветовала уделять особое внимание наблюдению у врача и своевременной вакцинации для поддержания иммунитета. Социальные связи и постоянное обучение новому также важны для сохранения ясности ума и эмоционального благополучия в пожилом возрасте, добавила Ura.ru.