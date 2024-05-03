Гериатр Сухомлинова посоветовала пожилым заниматься скандинавской ходьбой и плаванием для продления жизни | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 16:50 Гериатр Сухомлинова посоветовала пожилым заниматься скандинавской ходьбой и плаванием для продления жизни

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Давно известно, что активные люди живут дольше. Каким спортом занять пенсионерам, «Петербургскому дневнику» рассказала кандидат медицинских наук, ассистент кафедры проподевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени С. М. Рысса ФГБОУ СЗГМУ имени И. И. Мечникова Ирина Сухомлинова.

Она подчеркнула, что не стоит рассчитывать на полноценную спортивную карьеру. Однако можно ограничится любительским уровнем и заниматься в удовольствие.

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«Из известных мне видов хорошо себя зарекомендовала скандинавская ходьба, лыжный спорт (но без экстрима), плавание (не дайвинг), набирает популярность ролибол, нельзя забывать и о шахматах, настольном теннисе», — посоветовала врач.

Она добавила, что крайне важно дозировать нагрузку, которая должна быть умеренной. Не стоит ставить перед собой непосильных целей и стремиться к рекордам.

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