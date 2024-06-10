Гериатр Прощаев: дефицит витаминов группы B и D повышает риск деменции

Гериатр и профессор Кирилл Прощаев перечислил вещества, нехватка которых может спровоцировать проблемы с когнитивными способностями. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам врача, мозг особенно нуждается в витаминах группы B и D. Их дефицит повышает риск возникновения когнитивных расстройств, в том числе деменции.

Эксперт также указал на необходимость восполнения недостатка микро- и макроэлементов. Так, цинк не только поддерживает функции мозга, но и выступает как профилактика депрессии.