Гериатр Прощаев: дефицит витаминов группы B и D повышает риск деменции

Гериатр и профессор Кирилл Прощаев перечислил вещества, нехватка которых может спровоцировать проблемы с когнитивными способностями. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам врача, мозг особенно нуждается в витаминах группы B и D. Их дефицит повышает риск возникновения когнитивных расстройств, в том числе деменции.

Эксперт также указал на необходимость восполнения недостатка микро- и макроэлементов. Так, цинк не только поддерживает функции мозга, но и выступает как профилактика депрессии.

Раскол не за горами. Почему единство Германии оказалось под угрозой

Лихач на Maserati не стал извиняться. Главное о ДТП под Можайском

Мага из «Мармелада». Почему без ФСБ не справиться с малолетним бандитом из семьи мигрантов

Неотъемлемая часть российской истории. Как и когда появилась Новороссия

Столичные предприятия почти в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте