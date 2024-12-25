Гериатр Попов призвал двигаться медленно во время гололеда

В Санкт-Петербурге за последние дни пострадали не менее 10 человек из-за гололеда. Среди пострадавших — 44-летняя женщина с закрытым переломом обеих костей голени и пожилая дама, сломавшая шейку бедра после падения на льду. Врач-гериатр Евгений Попов в беседе с Мойкой78 поделился полезными советами по правильному передвижению по скользким улицам.

Во-первых, Попов настоятельно рекомендует планировать маршруты и время нахождения на улице заблаговременно. Необходимо также следить за погодными условиями и выбирать подходящую зимнюю одежду и обувь.

Во время гололеда важно двигаться медленно, шагать уверенно, но нешироко, тщательно следя за поверхностью под ногами и стараясь обходить скользкие участки. Лучше всего выбирать протоптанные тропинки, чтобы минимизировать риск падений.