Гериатр Новоселов заявил, что образ жизни определяет долголетие

Врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов уверен, что продолжительность жизни зависит от образа жизни, а не только от генетики. В интервью aif.ru он заявил, что роль наследственности часто преувеличивают, в то время как повседневные привычки и уход играют гораздо большую роль.

«Генетика — это как отговорка. Бабушка прожила 90 лет, значит, и я проживу. А на самом деле можно надеяться на наследственность, но вести неправильный образ жизни», — сказал эксперт.

По его мнению, если нет тяжелых врожденных заболеваний, то все остальное зависит от самого человека.

«Как мы себя ведем, как питаемся, как и сколько двигаемся — вот что определяет, какой будет последняя треть нашей жизни», — отметил Новоселов.

Он также подчеркнул, что ученые не пришли к единому мнению о том, какие факторы влияют на долголетие.