Деменция — это выраженные когнитивные нарушения. Первыми признаками являются забывчивость и рассеянность. Об этом рассказал гериатр и геронтолог Валерий Новоселов в беседе с « Радио 1 ».

По его словам, состояние сопровождается проблемами с памятью, речью и интеллектом. Чаще всего оно возникает после 75 лет, однако встречаются и «молодые» формы.

Врач предупредил, что современная медицина не способна излечить болезнь. Процесс можно лишь замедлить на стадии определения диагноза, добавили «Известия».