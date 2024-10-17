Гериатр Новоселов: забывчивость и рассеянность — первые признаки деменции
Деменция — это выраженные когнитивные нарушения. Первыми признаками являются забывчивость и рассеянность. Об этом рассказал гериатр и геронтолог Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1».
По его словам, состояние сопровождается проблемами с памятью, речью и интеллектом. Чаще всего оно возникает после 75 лет, однако встречаются и «молодые» формы.
Врач предупредил, что современная медицина не способна излечить болезнь. Процесс можно лишь замедлить на стадии определения диагноза, добавили «Известия».
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