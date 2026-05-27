Гериатр Новоселов усомнился в эффективности пересадки человеческого мозга в новое тело для продления жизни

Врач-гериатр Валерий Новоселов в беседе с Life.ru усомнился в эффективности пересадки человеческого мозга в новое тело для продления жизни. Он отметил, что с годами мозг, как и любой другой орган, изнашивается и теряет свою эффективность.

По словам специалиста, мозг — это сложная система, которая потребляет до 20% всей энергии организма и постоянно нуждается в кислороде. С возрастом человек теряет нейроны, и за несколько десятилетий потери становятся значительными. Проблема усугубляется тем, что нервная ткань почти не восстанавливается. Поврежденные участки после инсультов фактически не возвращаются к прежнему состоянию.

Кроме естественного старения, возникают и дегенеративные изменения. В тканях накапливаются амилоиды и тау-филаменты, которые связывают с ухудшением памяти и снижением когнитивных способностей. В пожилом возрасте часто страдают интеллект, внимание и ориентация во времени.

«Старый мозг — это мозг, который часто уже имеет ограничения в своей функции, когнитивной функции, интеллекте, памяти, внимании. Пересаживать в молодое тело старый мозг, который часто уже не помнит, где он, кто он, какое время — никакого смысла», — сказал Новоселов.

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, каждый третий россиянин приемлет пересадку мозга в молодое тело для продления сроков жизни.