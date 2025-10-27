Гериатр Новоселов отметил, что рост человека в пожилом возрасте может сокращаться из-за остеопороза

Рост человека к старости сокращается в среднем на 10 сантиметров. О причинах этого явления рассказал врач-гериатр невролог Валерий Новоселов в беседе с Life.ru .

Как отметил доктор, подобные изменения обусловлены развитием остеопороза — заболевания, характеризующегося уменьшением плотности костной ткани. Это проявляется укорочением длины трубчатых костей, сжатием позвоночника и сужением расстояния между позвонками.

Особенно распространен остеопороз среди женщин, протекая у них гораздо быстрее и агрессивнее. Для предотвращения болезни необходима индивидуальная профилактика, включающая занятия силовыми тренировками, прием минеральных добавок и витаминных комплексов. При подборе профилактических мероприятий рекомендуется консультация специалиста, подчеркнул Новоселов.