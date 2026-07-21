Гериатр Новоселов назвал три ошибки пожилых при гриппе

Врач-гериатр Валерий Новоселов перечислил основные ошибки пожилых людей при лечении гриппа и призвал обращаться к врачам. Он отдельно предостерег от бесконтрольного приема антибиотиков, сообщает Life.ru .

Новоселов рассказал, что пожилые люди часто ошибаются при лечении гриппа. По его словам, одна из главных проблем — самолечение и отказ от обращения к врачу.

Еще одна распространенная ошибка — бесконтрольный прием антибиотиков. Новоселов пояснил, что грипп вызывает вирус, поэтому такие препараты на него не действуют, но при этом вредят микробиому.

«Наш организм нельзя рассматривать просто как сумму клеток или органов; у нас есть микробиом — внутри нас и на поверхности тела живет огромное количество полезных вирусов, бактерий, архей и грибов. Это важный симбиоз. Принимая антибиотики без нужды, мы убиваем часть своей флоры», — объяснил Новоселов.

Врач добавил, что ингаляции влажным паром, например «подышать над картошкой», не относятся к худшим средствам. С возрастом ткани теряют эластичность, появляется сухость, а пар дает эффект, похожий на физиотерапию. При этом основным правилом он назвал своевременное обращение за медицинской помощью.

Новоселов подчеркнул, что грипп особенно опасен для детей, беременных женщин и пожилых людей. По его словам, у людей старшего возраста вирус особенно сильно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, а реакция организма с сопутствующими заболеваниями может быть непредсказуемой.