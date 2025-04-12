Гериатр Котовская: генетика определяет только 25% ожидаемой продолжительности жизни

Наука утверждает, что человек способен прожить до 120 лет. Гериатр Юлия Котовская в беседе с «ФедералПресс» объяснила, что старение — это не просто процесс, но и потенциальная болезнь.

По ее словам, когда старение выходит за рамки физиологической нормы, оно может привести к развитию заболеваний. Среди них — сахарный диабет, онкологические заболевания, болезнь Альцгеймера, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и гипертония.

Существуют также гериатрические синдромы, такие как падения, остеопороз, когнитивные нарушения, недостаточность питания и саркопения. Важными проблемами являются нарушение слуха и памяти.

Чтобы противостоять старению, необходимо контролировать факторы риска на протяжении всей жизни. Доказанными методами продления жизни являются контроль массы тела, отказ от курения и алкоголя, физическая активность, сбалансированное питание и здоровый сон. Важно также следить за уровнем давления, липидов и глюкозы в крови.

Гериатры подчеркивают, что генетика определяет только 25% ожидаемой продолжительности жизни, остальное зависит от образа жизни и отношения к здоровью.