Гериатр Конев призвал людей с пониженным давлением не увлекаться походами в баню

Доктор медицинских наук, гериатр Юрий Конев предупредил в беседе с ИА НСН , что если после посещения парилки пульс учащается, а давление снижается, то баня противопоказана.

По информации «Осторожно Media», спрос на банщиков в России увеличился вдвое за год, согласно данным аналитиков «Авито». В среднем банщики зарабатывают 68 тысяч рублей в месяц, что на 6% больше, чем в прошлом году. Центральный федеральный округ стал самым «хлебным» регионом. Однако Юрий Конев подчеркнул, что посещение бани не всегда полезно для здоровья.

«Многие болезни сопровождаются изменением тонуса сосудов. Поэтому людям, страдающим какими-то хроническими болезнями, не очень показано париться в бане», — сказал эксперт.