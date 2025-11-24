Гериатр Конев посоветовал есть соленые продукты не чаще двух раз в неделю

Доктор медицинских наук, гериатр Юрий Конев заявил в беседе с ИА НСН , что соленый соевый соус и другие сильносоленые продукты стоит употреблять не чаще двух раз в неделю.

По словам эксперта, лучше отказаться от приправы вообще из-за ее пагубного воздействия на сосуды.

«Соль вообще не требуется человеку, если он ест нормальное количество овощей и фруктов», — пояснил специалист.

Он также отметил, что привычка подсаливать продукты появилась из-за использования соли в качестве консерванта до появления холодильников. Избыток соли чрезвычайно вреден и может нарушить функции сосудов организма, предупредил медик.