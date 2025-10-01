Гериатр Кабанов рассказал о системе медицинской помощи пожилым людям в Петербурге

Начальник Госпиталя для ветеранов войн и главный внештатный гериатр Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Максим Кабанов в интервью «Петербургскому дневнику» рассказал о системе медицинской помощи пожилым людям и дал советы по сохранению здоровья в зрелом возрасте.

В Петербурге зарегистрировано около 1,4 миллиона граждан пожилого возраста. Среди них — 29 тысяч петербуржцев старше 90 лет и 479 человек, преодолевших вековой рубеж. По словам Максима Кабанова, несмотря на трудности, город уверенно движется к статусу города активного долголетия.

Здоровье старшего поколения связано с трагическими страницами истории, такими как блокада Ленинграда. Люди, пережившие тяжелые времена, передают следующему поколению определенные проблемы со здоровьем. Основной особенностью пожилых людей является присутствие множества заболеваний одновременно (коморбидность).

Развитие гериатрической службы в Петербурге началось в 1994 году. Сегодня в городе действует трехуровневая система оказания гериатрической помощи: поликлинические подразделения, специализированные стационары и учреждения, обеспечивающие высокотехнологичную медицинскую поддержку.

Одна из главных целей программы «Серебряный возраст» — сделать так, чтобы пожилые люди чувствовали себя нужными и получали необходимую медицинскую помощь. В городе открыто 18 медико-социальных центров, где пожилые люди находят друзей и обмениваются опытом.