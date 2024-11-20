Гериатор Лерой предупредил, что дневная сонливость может указывать на преддементное состояние

Дневная сонливость у пожилых людей может говорить о том, что человек находится в преддементном состоянии. Об этом «Свободной прессе» сообщил гериатр Виктуар Лерой.

По его словам, если человек обратил внимание на регулярные проблемы со сном, то это повод обратиться к специалисту.

Врач проведет необходимые скрининги и обследования и установит, в чем причина нарушений. Если в мозге действительно начались изменения, приводящие к деменции, то их можно замедлить при своевременной диагностике.

Кроме того, порой удается полностью предотвратить развитие заболевания, добавил врач.