Гепатолог Вялов развеял миф о пользе употребления меда для здоровья
Мед, состоящий на 80% из сахара, не всегда приносит пользу здоровью. Популярные мифы об этом продукте развеял гепатолог и гастроэнтеролог Сергей Вялов, его слова приводит сайт infox.ru.
Специалист отметил, что мед содержит минимальное количество белка, способного вызывать аллергии, и небольшое количество органических кислот, которые не оказывают значимого влияния на микрофлору.
Доктор подчеркнул, что польза меда сильно преувеличена. Чрезмерное потребление продукта может привести к набору веса, поэтому важно соблюдать умеренность, особенно людям с диабетом, заключил Вялов.
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